Widzowie nie mogli w to uwierzyć. Brytyjka nie rozpoznała rodziny królewskiej

Uczestnicy teleturniejów niejednokrotnie zaskakują swoją rozległą wiedzą ogólną. Ale nie brakuje też takich, którzy obnażają się ze swoim brakiem znajomości podstawowych faktów. Do kuriozalnej sytuacji doszło w premierowym odcinku brytyjskiego teleturnieju Channel 4 "I Literally Just Told You". Angielka zszokowała widzów swoim wyznaniem.