Wpadka na wizji. Dziennikarka pomyliła aktora z byłym prezydentem

Bill Cosby został uznany winnym dokonania przestępstw seksualnych 26 kwietnia 2018 r. Zgodnie z wyrokiem został wpisany do rejestru przestępców seksualnych i miał spędzić za kratami do 10 lat. Po trzech latach od wyroku sąd najwyższy stanu Pensylwania orzekł, że umowa o nie ściganiu Cosby'ego, którą jego prawnicy zawarli z poprzednim prokuratorem okręgowym w 2005 r., powinna uchronić go przed oskarżeniami. Dlatego gwiazdor został zwolniony z więzienia po uchyleniu wyroków skazujących.