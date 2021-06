Wpadka na wizji TVP. Politycy PiS mieli nietęgie miny

"Strefa starcia" to cykliczny program TVP Info, w którym "ścierają się idee polityczne z polityczną grą, dziennikarze z politykami i politycy z publicznością". Gospodarzem programu nadawanego co niedzielę o godz. 21:50 jest Michał Adamczyk. Ostatnio zastąpił go jednak Miłosz Kłeczek, który już przy przedstawianiu gości popełnił gafę.