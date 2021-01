Widzowie nie będą zadowoleni. Hitowy serial TVP ze sporym opóźnieniem

"Korona królów" zadebiutowała na antenie TVP1 w styczniu 2018 r. i od tamtego czasu cieszy się dużą popularnością. Historia Piastów okazała się atrakcyjna także dla zagranicznych nadawców. Poprzednie sezony "Korony królów" emitowała węgierska telewizja. Prawa do emisji nabyła też Japonia .

Do tej pory TVP nakręciło trzy sezony. Na początku października 2020 r. został wyświetlony ostatni odcinek i jeżeli fani mieli nadzieję, że serial szybko powróci na antenę, to czeka ich rozczarowanie. "Press" dowiedział się, że czwarty sezon "Korony królów" będzie miał swoją premierę dopiero na jesieni tego roku. Choć został już zamówiony, to jednak zdjęcia jeszcze się nie rozpoczęły.