Widzowie narzekają na dźwięk podczas sopockiego festiwalu Top of The Top. "Tragedia"

Problemy techniczne, a zwłaszcza te związane z nagłośnieniem to zmora organizatorów wielkich telewizyjnych imprez. Wygląda na to, że kłopoty z nagłośnieniem nie odpuszczają także podczas Top of The Top Festival w Sopocie. Tak przynajmniej twierdzą widzowie, którzy skarżą się w mediach społecznościowych na dźwiękowców.