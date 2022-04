Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" może mieć kłopoty. Widzowie alarmują

Po ślubie mężczyzna zrzekł się swojego komunalnego mieszkania i przeprowadził się do żony. Do tej pory bohater programu nie miał szczęścia w miłości. Jak sam wyznał, kobiety bardzo często spotykały się z nim dla korzyści finansowych. Biorąc pod uwagę burzliwą przeszłość, fani Jarusia obawiają się, że decyzja dotycząca mieszkania może go słono kosztować. W razie problemów z Gosią zostanie bez dachu na głową.