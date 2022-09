Widzowie go uwielbiają. Po jej śmierci znów stał się hitem na Netfliksie

Pierwszy sezon obejmuje wydarzenia z życia królowej z lat 1947-1956 (początek kryzysu sueskiego), drugi kończy się w 1964 r. (wraz z narodzinami czwartego dziecka, syna Edwarda). Główną rolę w serialu grała wówczas Claire Foy. Trzeci sezon rozpoczyna się od zmiany aktorów w serialu (rolę królowej Elżbiety II przejęła Olivia Colman) i śmierci Winstona Churchilla. Prowadzi widzów do wydarzeń z 1977 r., kiedy to królowa obchodzi swój srebrny jubileusz panowania. W czwartym pojawia się Diana Spencer. Ostatni, jak na razie, sezon "The Crown" zakończył się na wydarzeniach z 1990 r.