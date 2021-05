Fan był bezlitosny. Zauważył "karygodną" pomyłkę twórców "The Crown"

A mówi się, że poza kinem ludzie oglądają filmy i seriale "jednym okiem". Tymczasem jeden z widzów "The Crown" zauważył, że podczas sceny jazdy na wrotkach po korytarzach pałacu Buckingham Diana słucha piosenki "Girls on Film" zespołu Duran Duran. Uważny fan serialu udowadnia, że nie było to możliwe.