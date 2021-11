Widzów czekają zmiany. Coraz więcej reklam. Policzyliśmy ze stoperem

Początek listopada to moment wejścia w życie nowych przepisów dotyczących emisji reklam w telewizji. Co do ich celu specjalistki i specjaliści są zgodni: pozwolą one bardziej elastycznie planować bloki reklamowe, co w praktyce może oznaczać, że obiektywnie i subiektywnie reklam będzie na ekranie znacznie więcej niż kiedyś.