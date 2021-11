14 skarg do KRRiT na materiał "Wiadomości" TVP o uchodźcach. "Inspirację dali Kamiński i Błaszczak"

- To, co zrobili ci dziennikarze TVP, całkowicie ich dyskwalifikuje, ponieważ wszystkie zdjęcia i filmy pochodzące z innych źródeł, np. z Netfliksa, powinny być podpisane, z tytułem serialu i nazwiskiem reżysera. W swoich kryminałach Skandynawowie rzeczywiście pokazują gangi złożone z przedstawicieli mniejszości arabskiej. Ale to nie znaczy, że taki serial fabularny powinien być wykorzystany przez dziennikarza w kłamliwy sposób w materiale newsowym. Zdjęć inscenizowanych, fabularyzowanych, nie umieszcza się w newsach i programach stricte informacyjnych. Tam mają być pokazywane obrazy i zdjęcia prawdziwe.