Ale upokorzenie. Cały świat śmieje się z wpadki "Wiadomości" TVP

"To nie pierwszy raz, kiedy redaktorzy 'Wiadomości' wykorzystali fałszywe nagrania do zilustrowania materiałów. W zeszłym roku miała miejsce głośna sprawa, w której wykorzystano słowa osoby podszywającej się pod Martę Lempart. W sierpniu w relacji obchodów wybuchu z II wojny światowej lektor poinformował widzów, że Niemcy zaatakowały Polskę 1 sierpnia, a nie we wrześniu. W lipcu inny program 'Panorama' ogłosił, że Słońce krąży wokół Ziemi" - wylicza IRozhlas.cz.