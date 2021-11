"Wiadomości" manipulują artykułem Money.pl. Widzowie nie usłyszeli wszystkiego

Następnie zacytował materiał Money.pl z lipca 2021 r. pt. "Te same produkty w różnej cenie. Tłumaczymy, dlaczego w niemieckim Lidlu bywa taniej". Na ekranie pojawił się fragment artykułu i wyciągnięty przykład, który pasował do tezy. Maciej Sawicki z przejęciem powiedział: "Uwaga, to nie żart", po czym poinformował widzów, że w niemieckim Lidlu można było kupić parasol ogrodowy prawie dwa razy taniej niż w polskim sklepie tej samej sieci.