"Wiadomości" znowu to zrobiły. Pochwała "Sylwestra Marzeń" trwała prawie 20 minut

Kilka dni przed sylwestrem "Wiadomości" pobiły wszelkie rekordy, rezerwując 2/3 czasu antenowego na promocję imprezy w Zakopanem organizowanej przez Telewizję Polską. W Nowy Rok trzeba było podsumować to wydarzenie. I znowu widzowie Jedynki mogli się przekonać, że "Sylwester Marzeń" i wszystko, co z nim związane, to najważniejszy temat w Polsce.