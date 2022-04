W TVP wiedzą swoje. Forsowali wygraną jednego kandydata

Zdaje się, że Telewizja Polska o wiele łagodniej podchodzi do poglądów i planów politycznych tej francuskiej kandydatki. Przypomina to w pewnym stopniu narrację publicznej stacji wobec Donalda Trumpa w ostatnich wyborach prezydenckich w USA. Wtedy też "Wiadomości", jak i serwisy TVP Info forsowały jego wygraną, nawet gdy wyniki sondaży mówiły co innego.