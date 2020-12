Joe Biden prezydentem USA. Nawet "Wiadomości" musiały podać informację

Kolegium Elektorskie w Stanach Zjednoczonych zatwierdziło wybór Joe Bidena na 46. prezydenta USA. Dszło do tego 14 grudnia ok. godz. 23.30 polskiego czasu, gdy szala ostatecznie przechyliła się na korzyść demokraty, który zdobył 302 głosy elektorskie. Dopiero wtedy Bidenowi pogratulował prezydent Andrzej Duda. 25 z 27 krajów Unii Europejskiej zrobiło to już 7 listopada, gdy w głosowaniu powszechnym wybrano elektorów i wiadomo było, że Joe Biden ma przewagę nad Donaldem Trumpem.