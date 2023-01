"Wiadomości" zmieniają narrację o Tusku? Już bez "für Deutschland"

- Ataki na Donalda Tuska poprzez "przyklejanie" go do Niemiec wrócą jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Jeżeli nie w ten, to w inny sposób Tusk i opozycja będą atakowane. To, że teraz "für Deutschland" nie jest wykorzystywane, nie znaczy, że nie pojawi się za chwilę albo będzie to coś innego. (...) Nie doszukiwałbym się w tym nagłego zmiękczania, złagodzenia przekazu, próby jego zobiektywizowania - ocenił Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".