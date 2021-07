"Wiadomości" uderzają w Tuska na każdy temat. "Dla k… spod latarni mam więcej szacunku"

- Więcej szacunku mam do k… spod latarni niż do ciebie – wykrzyczał dziennikarce TVP znany działacz KOD. Dlaczego Sawicki włączył to nagranie do materiału pt. "Platforma Obywatelska lekceważy kobiety"? Pozostaje to tajemnicą warsztatu dziennikarskiego reportera, który później wrócił do tematu - przypomniał o odebraniu Ewie Kopacz stanowiska wiceprzewodniczącej PO i zastąpieniu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Rafałem Trzaskowskim w wyborach prezydenckich.