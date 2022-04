"Wiadomości" TVP zachwycone galą Wiktorów. Przemilczano wszystkie kompromitacje

"Wiadomości" znalazły czas, by pokazać fragment występu Edyty Górniak (śpiewała zamiast nieobecnego Stinga) i Aleksandra Sikorę opowiadającego o tym, jak to jest być najlepiej ubranym prezenterem. Kilka chwil poświęcono Idze Nowakowskiej i oczywiście Jackowi Kurskiemu. Przez to wszystko nie było czasu np. na pokazanie Cezarego Pazury, który odebrał nagrodę za całokształt twórczości i cytował "1984" George'a Orwella, co wielu komentatorów odebrało jako szpilę wbitą Telewizji Polskiej. Tego jednak widzowie TVP nie musieli wiedzieć.