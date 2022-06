"Wiadomości" TVP. Do studia Telewizji Polskiej nagle "wjechał" czołg

- Polska konsekwentnie wzmacnia bezpieczeństwo i kupuje nowoczesny sprzęt od najlepszych zagranicznych dostawców. Ale to, co może, pozyskuje też w polskich zakładach zbrojeniowych. Takim przykładem jest samobieżna haubica "Krab". Konstrukcja wyposażona jest w działo o kalibrze155 mm, dodatkowo uzbrojona w karabin maszynowy i wyrzutnię granatów dymnych. Może oddać do sześciu strzałów na minutę i uderzać w przeciwnika oddalonego o 40 km. Moc silnika zapewnia dużą manewrowość i prędkość poruszania do 60 km/h. Załogę stanowi pięciu żołnierzy - rozwodziła się Lawendowska, gdy widzowie oglądali wizualizację pojazdu bojowego.