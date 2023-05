"Wiadomości" pytają o powiązania TVN z Putinem. "Przyjęli warunki cara Rosji"

- Coraz częściej mówi się, że Kijów będzie musiał uznać stratę Krymu, Donbasu, a może i dużej części wschodniej Ukrainy – to jedna z tych wypowiedzi, którą usłyszeli widzowie TVN 10.03.2022 r. To, że od tamtego czasu stacja należąca do Grupy Discovery przygotowała setki, jeśli nie tysiące materiałów mówiących o zbrodniach wojsk Putina i mających jawnie antyrosyjski wydźwięk, "Wiadomości" nie wspomniały.