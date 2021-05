"Wiadomości" pokazały nazwisko i PESEL pacjentki. Co na to RODO?

Do zaskakującej i potencjalnie bardzo niebezpiecznej wpadki doszło w głównym wydaniu "Wiadomości" w sobotę 22 maja. W reportażu pod tytułem "Polski ład – sposób na dobrobyt" pokazywano sfery, na które ma wpłynąć nowy projekt gospodarczy rządu. Ten, który zakłada m.in. zwiększenie funduszy na sektor ochrony zdrowia do 7 proc. PKB (do 2027 r.).