"Wiadomości" ostrzegają katolików. Zestawili Hitlera i Urbana z Tuskiem

- Dyskryminacja i represje. To może czekać katolików w Polsce, jeśli Platforma Obywatelska obejmie władzę. Tak wynika z wypowiedzi wpływowego polityka tej partii, Sławomira Nitrasa – mówiła Edyta Lewandowska. - Zdaniem komentatorów partia Donalda Tuska właśnie ujawniła swój plan na rządzenie, a zwykli wierni pytają: czym zasłużyliśmy na to, by być nękani?