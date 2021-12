"Wiadomości" na wojnie z polskimi mediami. Histeryczna reakcja TVP na krytykę koncertu "Murem za polskim mundurem"

Dziennikarzy krytykujących koncert nazwano "pracownikami" (to określenie często używane właśnie w stosunku do dziennikarzy TVP m.in. w "Faktach" TVN), zwrócono uwagę, że "media sympatyzujące z opozycją" wcześniej atakowały SG, publikując materiały, gdzie nazywano ich "psami" czy "mordercami". Do tego dołożono skandującą przez megafon Martę Lempart.