Wpadka "Wiadomości". Sami sobie zaprzeczyli chwaląc koncert dla żołnierzy

Nie milkną echa po koncercie "Murem za polskim mundurem", który odbył się na terenie jednej z baz wojskowych. Była to realizacja zapowiedzi Jacka Kurskiego sprzed kilku tygodni. Huczna impreza organizowana w momencie, gdy na granicy z Białorusią dochodzi do ostrych starć, a w lasach umierają ludzie, od początku budziła kontrowersje. Nie da się jednak zaprzeczyć, że Polacy chętnie zasiedli przed telewizorami w niedzielne popołudnie, by obejrzeć koncert.