Wiemy, kto zastąpi Martę Manowską. Widzowie doskonale ją znają

Kim jest nowa prowadząca "The Voice Senior" ?

Małgorzata Tomaszewska do tej pory regularnie spotykała się z widzami Dwójki w programie "Pytanie na śniadanie", który prowadzi w duecie z Aleksandrem Sikorą. Tomaszewska prowadziła także dwie ostatnie edycje programu "The Voice of Poland". Z TVP związana jest od 2018 roku.