Karuzela śmiechu w "Pytaniu na śniadanie". Zabawna wpadka w programie żywo TVP

Transmisje live to istne pole minowe. Nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć, co się może wydarzyć. Nie ma szans na dubel czy montaż. Nawet najlepszym profesjonalistom zdarzają się przejęzyczenia. Boleśnie przekonał się o tym Aleksander Sikora z "Pytania na śniadanie" TVP.