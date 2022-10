Weteranka "Magii nagości". Gdy miała się rozebrać, zaczął klaskać

Tym razem, to ona była ubrana i musiała wybierać spośród ciekawych kandydatów. Łatwego zadania nie miała, dlatego przy pierwszych dwóch wyborach kierowała się jedynie tym argumentem, że kogoś ostatecznie musi wyeliminować z gry. Żałowała, gdy studio opuszczał monter Bartek, a także wtedy, gdy "do widzenia" musiała powiedzieć masażyście Konradowi. On zaś nie bardzo. - Nie żałuję, bo na pewno pojawi się w moim życiu druga Helena - skomentował.