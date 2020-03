"Westworld" skrzyżował ścieżki z "Grą o tron". To tu przyleciał Drogon

To właśnie Benioff i Weiss w jednej ze scen rozmawiają o potencjalnym nabywcy pokazanego na ekranie stworzonego w Delos smoka. "Jak do cholery chcesz to przetransportować na Kostarykę?"- pyta jedna z postaci. "W kawałkach" - odpowiada druga, przymierzając się do ćwiartowania Drogona w celu wywiezienia i sprzedaży nieco bardziej wartościowych eksponatów zniszczonego w poprzednim sezonie parku.