To "nieprzyzwoite". Słowa Doroty Wellman nie zostawiają wątpliwości

Kadrowa rewolucja, która na początku roku przetoczyła się przez śniadaniowy magazyn Dwójki, jest niemal równie radykalna, co zmiany w głównych programach informacyjnych TVP. Choć "Pytanie na śniadanie" co prawda nie podzieliło losu zlikwidowanych "Wiadomości" TVP1, to po dawnym programie pozostał tylko szyld. Nowa szefowa formatu, Kinga Dobrzyńska, zdecydowała się na uszczuplenie grona prowadzących (z sześciu par zostało pięć) i ich całkowitą wymianę.