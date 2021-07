Walter o aferze wokół TVN. "Najlepszym atakiem będzie uświnienie. Zaczęli".

- Co oni zrobią z TVN24? Pytam o to sam siebie, będąc z jednej strony pewnym, że do tego nie dojdzie. Z drugiej, kiedy słyszę, jak premier mówi o windach dla emerytów w wielopiętrowych istniejących blokach, o stu nowych mostach, obwodnicach, to uznałem, że nagromadzenie obietnic jest tak nierealne, że każdy widz powinien to rozeznać. Tymczasem władza ciągle gromadzi wokół siebie wiwatujące tłumy. Świat tej władzy i tych widzów składa się z obietnic - wylicza Walter.