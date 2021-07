"TVN-u nie zamkną, raczej przejmą" - wieszczy węgierska dziennikarka

Premier Mateusz Morawiecki twierdzi co prawda, że ta nowelizacja jest konieczna, aby zapobiec przejęciom polskich mediów przez Rosję i Chiny – i jako przykład podaje Europę Zachodnią. To przypomina mi, jak rząd Orbana odwoływał się do ”naśladowania praktyk prawnych BBC”, a w rzeczywistości zamienił węgierską telewizję publiczną nie w BBC, a w maszynę propagandową. Jako była redaktorka widziałam to dobrze od środka.