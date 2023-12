Waldemar z "Rolnik szuka żony" opowiedział o popularności. "Nic sobie z tego nie robię"

Jedynie Waldek próbował sprawiać pozory, że opuszcza program z właściwą kobietą u boku. Sęk w tym, że nie z początkowo wybraną przez niego Ewą, która odrzuciła jego zaloty wobec konfliktu z rodzicami rolnika, a z wcześniej odesłaną do domu Dorotą. Mimo to w wywiadach Waldek wciąż mówi o tym, jak bardzo skrzywdziła go Ewa, bo naprawdę coś do niej poczuł.