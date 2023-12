Waldek z "Rolnik szuka żony" w kółko magluje temat Ewy. Fani już się nudzą

Waldek dał się poznać widzom "Rolnik szuka żony" jako nietypowy gospodarz. Na co dzień pracuje na gospodarstwie wraz z rodzicami. Jednak znajduje także czas na swoje pasje, którymi są film, taniec, muzyka. Inna strona Waldka, którą pokazał w programie, to porywczość i usilne staranie, by dobrze wypaść na wizji.