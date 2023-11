Waldemar z "Rolnik szuka żony" odpowiedział na pytania fanów. "W końcu jestem szczęśliwy"

Rolnik zdradził, że miał trójkę rodzeństwa, ale jeden z braci zmarł 25 lat temu. "Syn nosi jego imię" - dodał Waldek, który przy okazji ujawnił, że jego największe marzenie to "mieć jeszcze dziecko". W pytaniach do Waldemara nie mogło też zabraknąć tematu hejtu. "Nie czytam tych pomyi (pisownia oryginalna – dop. red.) wysnuwanych pod moim adresem. Nie ogarniam, ile w ludziach jest nienawiści, zawiści, zazdrości. Można oceniać człowieka, zgadzam się z tym, ale nie można go obrażać w sposób, w jaki mnie cała ta horda nienawistnych ludzi obraża" - stwierdził Waldek.