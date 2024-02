Waldek z "Rolnik szuka żony" żyje w związku na odległość. Zdradził plany przeprowadzki

- Jest w planach przeprowadzka Dorotki tutaj, do mnie. Wstępnie ustaliliśmy sobie termin: koniec roku szkolnego, bo jej syn chodzi do szkoły w Szczecinie, więc to jest optymalny termin, żeby razem zamieszkali. Nie ukrywam, jest to dla mnie bardzo ważny priorytet i podstawowa sprawa naszej dalszej relacji - podkreślił Waldek.