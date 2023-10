Walczy z TVN-em. Chce, by uznano mu 16 lat pracy na "śmieciówkach"

- Wszystkim nam mydlono oczy obietnicami zawarcia umów o pracę... "już za pół roku". Najbardziej bulwersujące w tym zwolnieniu jest to, że natychmiast zabroniono mi wstępu do firmy, co wiązało się z brakiem możliwości zabrania moich rzeczy osobistych i, tak na marginesie, one pewnie nadal tam są. Mogłem je odebrać tylko w asyście ochroniarzy. Ja nie jestem przestępcą, żeby ktoś w firmie prowadził mnie za ramię. Taka to forma podziękowania za tyle lat pracy dla TVN-ie. Ta firma urosła tylko dzięki naszej pracy, naszym talentom i zaangażowaniu. To my, zwykli pracownicy, pracowaliśmy na sukces tej firmy - zdradził portalowi Wirtualnemedia.pl operator kamery.