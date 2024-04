W "Va Banque" padło pytanie o "Dzbana Roku". Nikt nie wiedział, o co chodzi

Radosław Kotarski nowym prowadzącym "Va Banque"

Teleturniej "Va Banque" wrócił z nowymi odcinkami na antenę 2 kwietnia, co wzbudziło mieszane uczucia stałych widzów. A to dlatego, że z programem pożegnał się jego wieloletni gospodarz Przemysław Babiarz. Zastąpił go Radosław Kotarski, dziennikarz i twórca internetowy, do tej pory znany przede wszystkim z programów edukacyjnych, przygotowywanych zarówno dla TVP jak i do Internetu. Z publiczną telewizją współpracował przez długi czas jako reżyser i prowadzący program "Podróże z historią".