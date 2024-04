Kotarski o "hardcore'owym contencie" z Podsiadło. "Czasem przeklinamy"

- U mnie natomiast nie jest to jakoś wprost surowo wyrażone, bo myślę, że bank raczej zakłada istnienie u mnie przynajmniej dwóch szarych komórek, które pozwalają na samokontrolę. Staram się nie poruszać kwestii, które polaryzują społeczeństwo i nie wynika to bezpośrednio z tego, że jestem związany z bankiem. Po prostu nie chcę urazić niczyich uczuć - przyznał Kotarski, jak to wygląda z jego perspektywy.