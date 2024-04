Było hitem sieci w Polsce. Teraz śmieją się z nas Niemcy

O nietypowej sytuacji inwestora odpowiadającego za remont ulicy Legionów w Łodzi zrobiło się bardzo głośno na początku listopada 2023 r. Do właśnie wtedy do sieci trafiły zdjęcia przedstawiające zaparkowane na wspomnianej drodze auto, otoczone przez świeżo wylany beton. Wszystko dlatego, że wykonawcy, pomimo podjętych prób, nie udało się skontaktować z właścicielem pojazdu w celu usunięcia go z feralnego odcinka. Jako że firma nie chciała dłużej zwlekać z rozpoczęciem prac, betoniarka poszła w ruch, a auto zostało niejako uwięzione przez nową wylewkę.