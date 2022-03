Prysznic śpiewający Shakirę. Tego show TVN nie da się "odzobaczyć"

Po obejrzeniu tego "widowiska" mogę spokojnie stwierdzić, że w sumie lepiej by było, gdyby "Mask Singer" nie doczekał się rodzimej wersji. "Twoja twarz brzmi znajomo" to przy tym arcydzieło. Dawno już w polskiej telewizji nie było takiego festiwalu żenady. Rozumiem, że teraz bardziej niż w ostatnich latach potrzebujemy lekkiej rozrywki, by choć na chwilę oderwać się od tego, co dzieje się w Ukrainie. Jednak trudno znaleźć cokolwiek atrakcyjnego w tym, że jakaś znana osoba pląsa po scenie przebrana za prysznic, śpiewając Shakirę.