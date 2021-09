Kubo, obudź się. Żadna celebrytka nie zrobiła takiego numeru jak ty [OPINIA]

Kuba Wojewódzki od lat kreuje się na inteligenta gardzącego show-biznesem. Naśmiewa się z celebrytów, aby potem zapraszać ich do swojego programu, podbijając tym wyniki oglądalności. Niczym mędrzec przemawia do kolegów po fachu, domagając się rzetelności w podejściu do niepoważnych informacji. A sam nie widzi belki w swoim oku.