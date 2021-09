Kuba Wojewódzki odchodzi z telewizji? Nie będziemy tęsknić [OPINIA]

Wojewódzki należy do starej gwardii gwiazd telewizji, o których mówi się, że są "nie do ruszenia". On sam również czuje się nietykalny, przez co od dłuższego czasu stoi w miejscu i jest to raczej martwy punkt niż szczyt, o którym lubi myśleć, że go okupuje. Bądźmy ze sobą szczerzy - post Kuby o tym, że jego program zniknie z anteny TVN, to dla polskiej telewizji raczej dobra wiadomość niż niepowetowana strata.