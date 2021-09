Bartek Jędrzejak skrytykował Kubę Wojewódzkiego. "Najbardziej drażni mnie hipokryzja"

- Szanuję Kubę, uważam że jest świetnym dziennikarzem. Sam oglądam jego program, zastanawiając się, co tym razem wymyślił. On ma na siebie pomysł i idealnie mu to wychodzi. Ale uważam, że między ironią i uszczypliwością a chamstwem jest cienka granica i ta granica w studiu DDTVN została przekroczona. Bo jeśli przychodzisz do flagowego programu stacji promować swoje nazwisko i show, to wypadałoby zachować minimum kultury wobec kobiety, z którą się rozmawia. Tutaj mi tego zabrakło. Dobrze znam Annę Kalczyńską i Andrzeja Sołtysika, to są ludzie z klasą, którzy zawsze z wielkim szacunkiem podchodzą do swoich gości. Podczas rozmowy z Kubą słyszałem po ich głosach, że są zażenowani i nie wiedzieli, jak zareagować. Czy jako gospodarze tupnąć na niego, czy nie dać ponieść się emocjom? Zrobiło mi się po prostu przykro, że ktoś, kto pracuje ze mną w jednej firmie, tak ocenia pośrednio moją pracę, bo jestem częścią programu "Dzień dobry TVN" - wyznał.