Umowy ze skutkiem wstecznym. Gwiazdy TVP zarabiają miliony, NIK bierze ich pod lupę

Najwyższa Izba Kontroli wykazała liczne nieprawidłowości w umowach zawieranych przez TVP z prowadzącymi "Wiadomości" - donosi jeden z branżowych portali. Podpisywanie dokumentów ze wsteczną datą czy umożliwianie pracownikom świadczenia usług w ramach umów B2B to najpoważniejsze zarzuty. Jednak to, co uderza najbardziej, to ujawnione przy okazji milionowe zarobki gwiazd TVP zapisane w kontraktach.