W TVP Tusk jako agent Angeli Merkel. "Takie programy oglądałem już w NRD"

"Krytykują Tuska, bo zna języki?"

- Czuję dyskomfort, jak coś takiego widzę – mówi WP Andreas, Niemiec od 15 lat mieszkający w Gdańsku. – To mi przypomina program "Der Schwarze Kanal", który emitowano w NRD gdy byłem dzieckiem. Jego gospodarz przez godzinę, co tydzień, atakował Niemcy Zachodnie. To była jadowita propaganda. Tu jest tak samo, a przecież program taki jak "Wiadomości" powinien tylko bezstronnie informować.