W TVP Info nie pokazali przemówienia Tuska. Później wyciągnęli działa

- Chciałbym, żeby kandydaci byli pokazywani w sposób równy. Myślę, że to też jest kwestia pewnej uczciwości w polityce, której chyba można oczekiwać od mediów publicznych. Stacje prywatne wybierają sobie i same decydują, kogo pokazują. To jest ich sprawa - można się z nimi zgadzać lub nie. Natomiast od telewizji publicznej, na którą wszyscy płacimy abonament, która jest naszą wspólną telewizją, oczekiwałbym sprawiedliwego traktowania – to słowa Andrzeja Dudy, który jako kandydat na prezydenta rozmawiał w TVP Info z Beatą Tadlą (zniknęła z Telewizji Polskiej w 2016 r.).