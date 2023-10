W TVN24 Żebrowski wygarnął władzy. Ostro o Kaczyńskim, Ziobrze i Rydzyku

- Oczywiście, że pójdziemy na marsz. Dlatego, że nie chcemy, aby w Polsce była Rosja. Nie chcemy państwa skorumpowanego. Nie chcemy państwa, w którym prezydent kraju mówi o innych chodzących do kina, że są świniami. Nie chcemy państwa, w którym premier dorabia się majątku w wysokości 100 mln zł w ciągu kilku lat. Chcemy Polski, która szanuje Lecha Wałęsę, która szanuje Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Jerzego Owsiaka. Nie chcemy państwa, w którym podczas finału WOŚP ktoś wbiega i wbija nóż w brzuch polityka i go zabija - wyliczał Żebrowski, ale to był dopiero początek.