Ileż można? "Wiadomości" do znudzenia zohydzają film Holland

Wąż powtarzał jak mantrę, że "film Agnieszki Holland uderza w nasze państwo i w naród", "niszczy wizerunek Polski w oczach świata", a na dodatek "Polska jest w nim pokazana jako kraj zdziczały, ksenofobiczny i rasistowski". Do zilustrowania tej tezy wykorzystano scenę z Maciejem Stuhrem, o której było już głośno przed kinową premierą "Zielonej granicy". Co tylko pokazuje, że "Wiadomości" nieustannie szukają kolejnych pretekstów, by uderzać w film Holland.