"Haniebny atak, pogarda". TVP nie przestaje uderzać w "Zieloną granicę"

W ogólnym rozrachunku "Zielona granica" to dla TVP "haniebny atak na polski mundur". I choć telewizja publiczna robi wszystko, by zniechęcić widzów do obejrzenia filmu Holland, to warto zauważyć, że dzięki wszystkim takim działaniom o charakterze antyreklamowym produkcja zyskała rozgłos wyceniony na ponad 135 mln zł.