"Wiadomości" drwią z TVN. Mają nowe określenie na dziennikarzy konkurencji

Reportaż Diaza nosił wymowny tytuł "Jak oni kłamią... o inflacji", co stanowi nawiązanie do nowego programu TVP Info "Jak oni kłamią", w którym przytaczane są przykłady "kłamstw, półprawd i manipulacji" w TVN. W tym kontekście w głównym wydaniu "Wiadomości" wzięto na warsztat kwestię inflacji, której "od pół roku nie ma" (to słowa jednego z ekspertów wypowiadających się dla TVP).